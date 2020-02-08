"العناني" يشكف موعد انطلاق خطوط طيران لربط الأقصر بالغردقة وشرم الشيخ

كتب– يوسف عفيفي:

أعلن الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، تسيير خطوط طيران جديدة، لربط مدينة الأقصر بمدينتي الغردقة وشرم الشيخ بنهاية شهر فبراير الجاري، مشيرًا إلى طرح أراضٍ جديدة للاستثمار السياحي والفندقي، في كل من الأقصر والبحر الأحمر ومحافظات مصر السياحية.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك على هامش زيارة الوزير لمحافظة الأقصر، للاجتماع مع المستثمرين السياحيين في المحافظة، ضمن سلسلة الاجتماعات واللقاءات التي يجريها الوزير منذ دمج حقيبة السياحة والآثار مع المستثمرين السياحيين في جميع محافظات مصر لدعم الحركة السياحية.

وكشف الوزير، عن وقف تحصيل أي رسوم على المنشآت الفندقية والسياحية، إلا بعد إقرارها من لجنة وزارية مختصة جرى تشكيلها برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وتضم عددًا من الوزراء المعنيين، وأن اللجنة الوزارية ستتولى أيضًا العمل على حل كافة المشكلات المتعلقة بالقطاع السياحي والعمل على تنميته.

وأشار العناني، إلى تشكيل لجنة خاصة تتولى إصدار تراخيص الفنادق الجديدة خلال 60 يومًا، بهدف التيسير على المستثمرين، موضحًا أن هناك خطة يجرى وضعها لتطوير مدينة الأقصر، وكورنيش النيل بما يتماشى وطبيعتها الأثرية، وإنارة شوارعها وميادينها، بأحدث النظم المستخدمة في إضاءة المدن التاريخية.