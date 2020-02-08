فتح باب الاشتراك في الدورة الجديدة لاتحاد الصحفيين الأفارقة

القاهرة - أ ش أ:

أعلنت لجنة تطوير المهنة والتدريب بنقابة الصحفيين برئاسة جمال عبدالرحيم، وكيل أول النقابة، فتح باب الاشتراك في الدورة التدريبية الجديدة التي ينظمها اتحاد الصحفيين الأفارقة، والتي تعقد بالقاهرة في نهاية مارس المقبل بمشاركة 25 دولة أفريقية.

وقال عبدالرحيم، إن اتحاد الصحفيين الأفارقة برئاسة الكاتب الصحفي محفوظ الأنصاري وافق على طلب النقابة زيادة عدد المشاركين في الدورة إلى 10 صحفيين من مختلف الصحف القومية والحزبية والخاصة.

وأوضح أن شروط المشاركة في الدورة الجديدة، هي إجادة اللغة الفرنسية أو الإنجليزية، وألا يكون قد سبق للمتقدم المشاركة في الدورات السابقة التي نظمها الاتحاد، وألا يزيد سن المتقدم على 35 عاما.

وأشار عبدالرحيم إلى أن التقديم سيكون لدى الجهاز الإداري بمركز التدريب بالنقابة اعتبارا من 11 وحتى 18 فبراير الجاري وتجرى قرعة علنية لاختيار المشاركين، موضحا أن النقابة ستستضيف جميع المشاركين مع تقديم دورات تدريبية إضافية لهم بمركز التدريب.

وأكد أن نقابة الصحفيين هي التي أنشأت اتحاد الصحفيين الأفارقة في عهد نقيب الصحفيين الراحل عبد المنعم الصاوي عام 1974، وظل رئيسًا للاتحاد حتى وفاته عام 1984، ويترأس الاتحاد حاليًا الكاتب الصحفي محفوظ الأنصاري، فيما تتولى الكاتبة الصحفية الدكتورة سامية عباس أمانة الاتحاد.

وقال عبد الرحيم "إن الدورة التدريبية التي ينظمها اتحاد الصحفيين الأفارقة تأتي في إطار تفعيل الأنشطة الثقافية والإعلامية والصحفية مع دول القارة الأفريقية" ، مشيرًا إلى أن تلك الدورة بدأت عام 1977 وشارك فيها حتي الآن( 4426) متدربا من 55 دولة أفريقية.

وكانت نقابة الصحفيين قد استضافت وفد اتحاد الصحفيين الأفارقة المشارك في الدورة السابقة التي عقدت خلال الفترة من 2 إلى 21 نوفمبر الماضي وقدمت شهادات تقديرية لهم.

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