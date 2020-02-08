تدوير المخلفات ومعرض للإنتاج الحربي.. ملخص اجتماع العصار بمحافظ الغربية

كتب- أحمد مسعد:

بحث الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي مع الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية؛ والمهندس أحمد عطا نائب المحافظ، موضوعات التعاون المشترك القائمة لتطوير المحافظة.

واستعرض اللقاء، الهيكل التنظيمى والإمكانيات التكنولوجية والتصنيعية والبشرية المتوفرة بالشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربى فى مختلف المجالات، وتم التأكيد على توجيه جميع الإمكانيات المتاحة لصالح تنفيذ العديد من المشروعات بالمحافظة، وعقب ذلك تم استعراض مجالات التعاون القائمة حالياً بين "الإنتاج الحربي" ومحافظة الغربية، حيث تم الإشارة إلى الموقف التنفيذى للتعاون بين شركة "حلوان للآلات والمعدات" (مصنع 999 الحربي) والمحافظة حيث تقوم الشركة برفع كفاءة مصنع الأعلاف ومزرعة البيض بالغربية.

كما تم عرض مخطط التعاون مع محافظة الغربية فى مجال تدوير المخلفات حيث تم إعداد دراسة بشأن المعدات المطلوب رفع كفاءتها بمصنع تدوير المخلفات، كذلك تم عرض الموقف التنفيذى لمصنع تدوير المخلفات بمدينة المحلة الكبرى ودفرة ضمن مخطط تنفيذ منظومة النظافة على مستوى الجمهورية.

بدوره، أشار محافظ الغربية إلى ثقته فيما تمتلكه شركات الإنتاج الحربي من خبرات صناعية وإمكانيات تكنولوجية وخبرات بشرية ومؤسسية تمكنها من تنفيذ المشروعات بالمحافظة طبقاً لمعايير الجودة العالمية وفي التوقيتات المحددة .

وأكد استمرار التعاون بين الطرفين لتعظيم الاستفادة من المشروعات التي سيتم تنفيذها وذلك من خلال الاعتماد على مكونات وآلات ومعدات محلية ذات جودة عالية وبما يتماشي مع تحقيق خطة المحافظة وسياساتها في إدارة المشروعات التي تساعد على تطوير البنية التحتية للمحافظة لصالح خدمة المواطنين والعمل على تطوير المساجد بالمحافظة وتحويل بعض القرى لقرى ذكية من خلال الاستفادة من خبرات وزارة الإنتاج الحربي في مجال تكنولوجيا المعلومات .

وفى نهاية اللقاء، اتفق الطرفان على تكوين لجنة مشتركة لتحديد أولويات ومجالات التعاون التي سيتم البدء بها بين الطرفين خاصة في مجال تدوير المخلفات ودراسة إمكانية إقامة معرض دائم للمنتجات المدنية لشركات الإنتاج الحربى بديوان عام محافظة الغربية.​