درجات الحرارة الخادعة.. الأرصاد: 3 ظواهر جوية وراء شعورنا بالبرد الشديد

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة شهدت ارتفاعا خلال يوميى الأربعاء والخميس الماضيين، ثم بدأت في الانخفاض يوم الجمعة ويستمر هذا الانخفاذ حتى الأحد.

وأضافت شاكر اليوم لمصراوي، أن في بعض الأوقات ربما ينخدع المواطنين في درجات الحرارة المعلنة من قبل هيئة الأرصاد، لافتة إلى أن الإحساس بالحرارة أو البرودة يكون نتيجة عدة عوامل منها درجة الرطوبة وسرعات الرياح وفترات سطوع أشعة الشمس.

وتابعت: "كلما زادت سرعة الرياح يكون الاحساس بالبرودة أكبر، لافتة إلى أن وقت الظهيرة يكون الأكثر دفئا، بسبب سطوع أشعة الشمس، ناصحة المواطنين بعدم تخفيف الملابس خاصة المتواجدين خارج منازلهم في الساعات المتأخرة من الليل والأولى من الصباح، حيث إن الطقس يميل للبرودة الشديدة في هذه الأوقات.

وأشارت إلى أن متوسط نسب الرطوبة على القاهرة والوجة البحري 70% والسواحل الشمالية 75%، وشمال وجنوب الصعيد من 30% حتى 40%، بينما تصل سرعات الرياح إلى 14عقدة بشكل متوسط على أغلب الأنحاء.