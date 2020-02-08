محمد سعد عبد الحفيظ يعتذر عن تولي مهام أمين صندوق النقابة

كتب- مصطفى علي:

تقدم محمد سعد عبد الحفيظ عضو مجلس نقابة الصحفيين، باعتذار لنقيب الصحفيين ضياء رشوان عن تولي مهام أمين صندوق النقابة خلفا لهشام يونس الذي قرر المجلس إحالة استقالته المسببة للجنة تحقيق من أعضاء مجلس النقابة.

وقال محمد سعد عبد الحفيظ في خطاب أرسله لنقيب الصحفيين :

السيد نقيب الصحفيين / ضياء رشوان

السادة/ أعضاء مجلس النقابة

تحية طيبة وبعد..

أرجو قبول أعتذري عن تكليفكم لي بمهام أمانة صندوق نقابة الصحفيين، لحين الانتهاء من التحقيق في الاستقالة المسببة التي تقدم بها الزميل هشام يونس.

السيد النقيب والسادة الأعضاء، لقد أثارت الخلافات بين عدد من أعضاء المجلس الكثير من اللغط، وخرجت الاتهامات المرسلة التي لم تسند بأدلة إلى الفضاء العام، وهو ما فتح باب التشكيك والانتقاص من قدر مجلس النقابة بأكمله.

السيد النقيب والسادة الأعضاء أثق تمام الثقة في نزاهتكم وقدرتكم على تجاوز تلك الخلافات التي أثارها البعض من باب المكايدة، وأتمنى انتهاء التحقيقات سريعا وإعلان نتائجها على الرأي العام لتبييض صفحة أعضاء مجلس النقابة الذي أثق شخصيا في محافظتهم على المال العام.

السيد النقيب والسادة أعضاء المجلس، أعتذر إليكم أيضا عن عدم حضوري اجتماعات مجلس النقابة لحين الانتهاء من التحقيق في أسباب الاستقالة المشار إليها، فطاقتي على احتمال ما يجري في تلك الاجتماعات من خلافات على أمور أقل من أن تعرض على مجلسنا، قد نفذت.

لكم فائق التحية والتقدير.