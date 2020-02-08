رئيس قطاع المعاهد: كل من اشتغل بكتاب الله خلدت أسماؤهم بعد موتهم

كتب - محمود مصطفى:

قدم الشيخ علي خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، التحية والتقدير لكافة الحضور في مسابقة الأوقاف الدولية لحفظ القرآن الكريم، من فضيلة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، متمنيا للمسابقة كل التوفيق والنجاح والتي تقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال خلال كلمته في المسابقة الدولية لحفظ القرآن الكريم، التي انطلقت اليوم السبت، "إننا إذ نحتفل بالمسابقة فهو أمر مهم يدعو كل إنسان بأن يفكر فيه أكثر من مرة، فكل من انشغلوا بكتاب الله خلدت أسمائهم بعد موتهم".

وأضاف: القرآن الكريم علامة مضيئة في تاريخ الإسلام والمسلمين وأسأل الله لكم جميعا التوفيق.