برلماني: العمل التطوعي في المدارس "استغلال" لسد العجز في ميزانيات التعليم

كتب- أحمد علي:

تقدم النائب فايز بركات، نائب أشمون وعضو لجنة التعليم، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، حول السماح لحاملي المؤهلات الدراسية التربوية بالعمل بشكل تطوعي بالمدارس التي تواجه نقصا في أعداد المدرسين، واصفا القرار بأنه "استغلال" وذلك لأنه بدون مقابل مادي وبدون عقود أو تعيين، بجانب أن حاملي المؤهلات الدراسية ليسوا بالدراية الكاملة والإلمام بمنظومة التعليم الجديدة.

وأوضح بركات أن أروقة المدارس تشهد معاناة كل عام بسبب العجز في المعلمين بالمدارس ما يعوق الحركة التعليمية للطلاب، وفي نفس الوقت تمثل إرهاقا شديدا على المعلمين، والسبب بهذه الأزمة هو خروج عدد كبير كل عام للتقاعد على المعاش من المعلمين، كما أن زيادة عدد السكان تؤدى بالطبع إلى زيادة عدد الطلاب مما يسبب أيضًا عجز صارخ بالمعلمين فى المدارس.

وتساءل النائب عن مصير مسابقة الـ 120 ألف معلم ومصير المتقدمين بها، فهل بذلك فشلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في توفير موازنة مالية للتعاقد المؤقت مع معلمين جدد؟ حيث أن تكلفة مسابقة الـ 120 ألف معلم تصل إلى مليار و600 مليون جنيه من الموارد الذاتية للوزارة.