أكثر الكلمات إنتشاراً

لينين الرملي عزل ترامب نادية لطفي الشهادة الإعدادية فيروس كورونا صفقة القرن الطقس سد النهضة أسعار الذهب

شركة مياه البحر الأحمر: انتهاء تجديد شبكة مياه الشرب بالقصير

02:00 م السبت 08 فبراير 2020
شركة مياه البحر الأحمر: انتهاء تجديد شبكة مياه الشرب بالقصير

إحلال وتجديد شبكة المياه

كتب- محمد عبدالناصر:

صرح المهندس محمد عيسى، القائم بأعمال رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، بأنه تم الانتهاء من أعمال إحلال وتجديد شبكة مياه الشرب بالمنطقتين الثالثة والسادسة بمدينة القصير بتكلفة بلغت نحو 20 مليون جنيه.

وأضاف عيسى، في بيان اليوم، أن عمليات الإحلال والتجديد تستهدف تنفيذ شبكات مياه مطابقة للمواصفات الصحية لضمان جودة مياه الشرب التى يتم ضخها للمواطنين، مشيراً إلى أن الشركة ناشدت أهالي المنطقة الربط على شبكة المياه الجديدة حتى تتمكن من ضخ المياه للشبكة الجديدة بشكل منتظم، حيث سيتم إلغاء شبكة المياه القديمة فور تشغيل شبكة المياه الجديدة.

وأشار القائم بأعمال رئيس الشركة إلى أن أعمال الإحلال والتجديد التى تم الانتهاء من تنفيذها تهدف إلى رفع جودة مياه الشرب بالمنطقتين، وكذا حصول المواطنين على ضغوط مياه مناسبة، وملاءمة التوسعات العمرانية المستقبلية.

شبكات المياه القصير البحر الأحمر محمد عيسى

الخبر التالى:

برلماني: العمل التطوعي في المدارس "استغلال" لسد العجز في ميزانيات التعليم
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان