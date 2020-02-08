شركة مياه البحر الأحمر: انتهاء تجديد شبكة مياه الشرب بالقصير

كتب- محمد عبدالناصر:

صرح المهندس محمد عيسى، القائم بأعمال رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، بأنه تم الانتهاء من أعمال إحلال وتجديد شبكة مياه الشرب بالمنطقتين الثالثة والسادسة بمدينة القصير بتكلفة بلغت نحو 20 مليون جنيه.

وأضاف عيسى، في بيان اليوم، أن عمليات الإحلال والتجديد تستهدف تنفيذ شبكات مياه مطابقة للمواصفات الصحية لضمان جودة مياه الشرب التى يتم ضخها للمواطنين، مشيراً إلى أن الشركة ناشدت أهالي المنطقة الربط على شبكة المياه الجديدة حتى تتمكن من ضخ المياه للشبكة الجديدة بشكل منتظم، حيث سيتم إلغاء شبكة المياه القديمة فور تشغيل شبكة المياه الجديدة.

وأشار القائم بأعمال رئيس الشركة إلى أن أعمال الإحلال والتجديد التى تم الانتهاء من تنفيذها تهدف إلى رفع جودة مياه الشرب بالمنطقتين، وكذا حصول المواطنين على ضغوط مياه مناسبة، وملاءمة التوسعات العمرانية المستقبلية.