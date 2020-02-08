وكيل مجلس النواب يمنح رحلة عمرة لطفل يحفظ القرآن بالتفسير

كتب- محمود مصطفى:

قرر السيد محمود الشريف وكيل أول مجلس النواب، نقيب الأشراف، منح الطفل عمر مكي البالغ من العمر خمسة أعوام، رحلة عمرة بصحبة والده، لحفظه القرآن الكريم بالتفسير، وعدم انطباق شروط المشاركة في المسابقة العالمية للقرآن الكريم.

وقرر نقيب الأشراف، منح الطالب عمر مكي الخاتم النبوي الشريف، وتكريمه داخل النقابة.

جاء ذلك على هامش المسابقة العالمية للقرآن الكريم، وفوجئ السيد محمود الشريف أثناء جلوسه مع الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، في قاعة كبار الزوار بدخول الطفل ووالده قادمان من محافظة السويس فور علمهما بانطلاق المسابقة العالمية للقرآن الكريم للانضام الى المتسابقين

ونظرا لشروط وضوابط المسابقة وصعوبة الالتحاق بها، قرر وكيل مجلس النواب تكريمه ومنحه ووالديه رحلة عمره ومنحه الخاتم النبوي الشريف في مقر نقابة الأشراف .