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رئيسة إثيوبيا تستقبل الرئيس السيسي بمطار أديس أبابا

12:48 م السبت 08 فبراير 2020
رئيسة إثيوبيا تستقبل الرئيس السيسي بمطار أديس أبابا

الرئيس عبد الفتاح السيسي

أديس أبابا- أ ش أ:

استقبلت رئيسة إثيوبيا، سهلى ورق زودي، اليوم السبت، الرئيس عبد الفتاح السيسي، فور وصوله إلى مطار أديس أبابا.

صرح بذلك السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

وصل الرئيس السيسي إلى أديس أبابا، صباح اليوم، للمشاركة في القمة الأفريقية العادية الـ33 التي تعقد اليوم وغدا.​

هذا المحتوى من

Asha
رئيسة أثيوبيا السيسى مطار أديس أبابا سهلى ورق زودي

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