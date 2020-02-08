ختام دورة "قانون الجو" في تونس

كتب- محمد عبيد:

اختتمت المنظمة العربية للطيران المدني، فاعليات الدورة التدريبية التي عقدت في تونس، خلال الفترة ما بين 3 إلى 7 فبراير الجاري، حول "قانون الجو"، بهدف تزويد المتدربين بالمعلومات القانونية في مجال النقل الجوي.

تهدف الدورة التدريبية، بحسب بيان، التي عقدتها المنظمة العربية للطيران المدني، إلى تزويد المشاركين بالاتفاقيات الدولية والإقليمية التي تنظم النقل الجوي والطيران المدني بوجه عام وهو ما سيمكنهم من أداء وتطبيق القوانين الدولية في مجال الطيران المدني.

يذكر أن هذه الدورة أشرف عليها خالد عنتر خبير النقل الجوى بالمنظمة العربية للطيران، كما ألقى الدكتور سلمان المصرى المحاضرات بالدورة، والتي حضرها مشاركين من دول ليبيا والعراق والكويت وتونس.​