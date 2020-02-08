حملات تفتيش.. إجراء جديد من الكهرباء لمواجهة سرقات التيار

كتب- محمد صلاح:

قال مصدر داخل وزارة الكهرباء، إن هناك تعليمات صدرت لرؤساء الشركات وقطاعات الشئون التجارية طالبتهم بشن حملات تفتيش مفاجئة على جميع المناطق خاصة التي قامت بتركيب عدادات مسبقة الدفع أو الكودية كإجراء لضمان عدم سرقة المواطنين للكهرباء بطريقة مباشرة من خلال التلاعب في العداد.

وتعيش بعض شركات توزيع الكهرباء حالة من الارتباك، نتيجة تعرضها لخسائر فادحة بسبب تزايد معدلات سرقات التيار الكهربائي وارتفاع معدلات الفقد الفني والتجاري.

وصرح مصدر مسئول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، أن المهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر عقد اجتماعا مع رؤساء شركات التوزيع يوم الخميس الماضي، تم مناقشة واستعراض الخطوات الجديدة التي ستقوم الشركات باتباعها وتطبيقها خاصة لمواجهة ظاهرة تلاعب المواطنين بالعدادات مسبقة الدفع، للمزيد اضغط هنا.