ورثة 3 مصريين يحصلون على مليون و120 ألف جنيه مستحقات بالسعودية

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، في تسوية مستحقات ورثة 3 عمال كانون يعملون لدى كفلاءهم بالمملكة، وبلغت إجمالي المستحقات 267 ألفا و87 ريالا سعوديا، أي ما يوازي مليونا و120 ألف جنيه مصري تقريبا.

وبحسب بيان اليوم، كلف الوزير، رئيس مكتب التمثيل العمالي بجدة المستشار وليد عبد الرازق أحمد، بمتابعة مستحقات ورثة كل من المرحوم "ماهر.أ.إ" بقيمة 38 ألفا و17 ريالا سعوديا، و"أحمد.ح.ا" رقيمة 33 ألفا و250 ريالا، و"رضا.ا.ح" بقيمه 195 ألفا و820 ريالا، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أولا بأول.

وتلقى الوزير، تقريرا عبر المستشار العمالي وليد عبد الرازق، أكد فيه أن المكتب قام بالتواصل مع كفلاءهم وحصول ورثتهم عليها مستحقاتهم وبلغت إجماليها 267 ألفا و87 ريالا سعوديا، أي ما يوازي مليون و120 ألف جنيه مصري تقريبا.