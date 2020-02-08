شعراوي يبحث مع محافظ الإسكندرية طرق الاستفادة من مياه الأمطار

كتب- محمد نصار:

استقبل اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، لبحث عدد من المشروعات الجارية في المحافظة.

وتم، خلال اللقاء، استعراض جهود المحافظة للاستفادة من مياه الأمطار واستغلالها بصورة جيدة، والمشروعات الجاري تنفيذها في هذا الشأن، بما يساعد في تصريف مياه الأمطار بطريقة تعود بالنفع على المحافظة خاصة في ظل التعاون القائم في هذا الملف مع جامعة الإسكندرية.

وقال وزير التنمية المحلية، إنه تم متابعة جهود تحسين الموارد الذاتية للمحافظة وحل أي مشكلات تواجه المستثمرين في المناطق الصناعية بما يساهم في استغلال كافة الفرص الاستثمارية المتاحة والمساهمة في توفير فرص عمل جديدة لأبناء المحافظة، إضافة إلى الحفاظ على حقوق الدولة من أملاك المحافظة المستأجرة بما يساعد في زيادة الموارد وتوفير دخل إضافي يساهم في تمويل بعض المشروعات الجارية خاصة مشروعات البنية التحتية.

كما تم استعراض جهود المحافظة في الاهتمام بمنطقة كورنيش الأسكندرية وتحصيل حقوق الدولة كاملة، وشدد الوزير على أهمية فرض سيادة الدولة وتطبيق القانون بحزم على أي تعديات على أراضي وأملاك الدولة خاصة مع بدء الموجة الـ15 لإزالة التعديات وإعادة حق الشعب.

وأشار شعراوي، إلى أهمية استمرار التواصل بين المحافظة وكافة المواطنين في المدن والقري والاستماع إلى مشكلاتهم والعمل على سرعة حلها بما يحقق رضاهم عما تقدمه الإدارة المحلية.

كما تم استعراض آخر مستجدات الموقف التنفيذي الخاص بمنظومة المخلفات الصلبة الجديدة والتعامل بحسم مع أي إشغالات تعيق حركة المرور أو المواطنين من أبناء المحافظة أو المترددين عليها من المحافظات الأخرى.

وشدد اللواء محمود شعراوي، على ضرورة التعامل الحاسم مع أي مخالفات أو تقصير في أداء العمل والتعامل بحسم مع أي شكل من أشكال الفساد لضمان تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على المال العام وتنمية الموارد الذاتية للمحافظة.

وتابع الوزير جهود المحافظة في إزالة التعديات علي بعض المصارف أو أملاك الدولة خاصة في منطقة كينج مريوط، مطالبًا بالاستمرار في تلك الجهود خلال الفترة المقبلة مع ضرورة تقديم كافة التسهيلات للراغبين في التقنين وتحصيل حق الدولة وتشجيع المواطنين في هذا الشأن.