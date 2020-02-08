أكثر الكلمات إنتشاراً

لينين الرملي عزل ترامب نادية لطفي الشهادة الإعدادية فيروس كورونا صفقة القرن الطقس سد النهضة أسعار الذهب

المجمع الطبي للقوات المسلحة بالمعادي يستضيف خبير جراحة وزراعة الكبد

11:10 ص السبت 08 فبراير 2020
المجمع الطبي للقوات المسلحة بالمعادي يستضيف خبير جراحة وزراعة الكبد

المجمع الطبى للقوات المسلحة بالمعادى

كتب– يوسف عفيفي:

يستضيف المجمع الطبي للقوات المسلحة بالمعادي، الخبير العالمي الدكتور كريم بودجيما، أستاذ جراحة وزراعة الكبد وجراحات القنوات المرارية وأورام البنكرياس بمستشفى رينيه بفرنسا، في الفترة من 28 فبراير حتى 2 مارس المقبل.

وتستقبل المستشفيات حالياً الحالات التي ترغب في العرض على الخبير بالعيادات التحضيرية من المدنيين والعسكريين يوميا عدا الخميس والجمعة.

المجمع الطبي للقوات المسلحة بالمعادي زراعة الكبد مستشفى رينيه جراحات القنوات المرارية أورام البنكرياس

الخبر التالى:

الإسكان: بدء تسليم 624 وحدة سكنية بـ"دار مصر"بالقاهرة الجديدة الاثنين
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:له 6 طرق في الكتابة.. تعرف على اسم مولودة محمد صلاح| خاص