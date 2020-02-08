المجمع الطبي للقوات المسلحة بالمعادي يستضيف خبير جراحة وزراعة الكبد

كتب– يوسف عفيفي:

يستضيف المجمع الطبي للقوات المسلحة بالمعادي، الخبير العالمي الدكتور كريم بودجيما، أستاذ جراحة وزراعة الكبد وجراحات القنوات المرارية وأورام البنكرياس بمستشفى رينيه بفرنسا، في الفترة من 28 فبراير حتى 2 مارس المقبل.

وتستقبل المستشفيات حالياً الحالات التي ترغب في العرض على الخبير بالعيادات التحضيرية من المدنيين والعسكريين يوميا عدا الخميس والجمعة.