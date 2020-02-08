المجمع الطبي للقوات المسلحة بالمعادي يستضيف خبير جراحة وزراعة الكبد
11:10 ص السبت 08 فبراير 2020
كتب– يوسف عفيفي:
يستضيف المجمع الطبي للقوات المسلحة بالمعادي، الخبير العالمي الدكتور كريم بودجيما، أستاذ جراحة وزراعة الكبد وجراحات القنوات المرارية وأورام البنكرياس بمستشفى رينيه بفرنسا، في الفترة من 28 فبراير حتى 2 مارس المقبل.
وتستقبل المستشفيات حالياً الحالات التي ترغب في العرض على الخبير بالعيادات التحضيرية من المدنيين والعسكريين يوميا عدا الخميس والجمعة.
المجمع الطبي للقوات المسلحة بالمعادي زراعة الكبد مستشفى رينيه جراحات القنوات المرارية أورام البنكرياس
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