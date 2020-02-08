وزير الأوقاف: التمسك بالثوابت يحتاج لفهم النص طبقا لمتطلبات الواقع

كتب- محمود مصطفى:

وجه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي لرعايته المسابقة العالمية للقرآن الكريم، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وقال خلال حفل افتتاح المسابقة، صباح السبت، بأحد فنادق القاهرة، إن وزارة الأوقاف يشرفها أن تكون في خدمة كتاب الله وأهله، مشيراً إلى أنه تم إنشاء 1150 مدرسة قرآنية على مستوى الجمهورية، خلال الفترة الماضية.

وأضاف أنه تم إنشاء 69 مركزا لتحفيظ القرآن الكريم، لتخريج محفظين مؤهلين للتحفيظ، خدمة لكتاب الله عز وجل، الذي هو محفوظ بحق من قال في حقه "إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون".

وقال وزير الأوقاف، "إن بلدا تصدح مآذنه بالحق ليل نهار، وأنفقت ما يزيد على ثلاث مليارات في خدمة بيوت الله، ويؤكد رئيسه أنه لا مساس بثوابت الدين، هو بلد عظيم، مشيراً إلى أن التمسك بالثوابت يحتاج لفهم النص طبقا لمتطلبات الواقع".

ولفت إلى أن جمهور العلماء أكدوا أن من أفتى الناس دون معرفة أحوالهم وزمانهم، فقد ضل وأضل، وعلينا أن نحذر من أناس حرفوا الكلم عن مواضعه، ويقتلون باسم القرآن.​