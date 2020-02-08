السيسي يتوجه إلى إثيوبيا للمشاركة في القمة الأفريقية

القاهرة - (د ب أ):

توجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم السبت، على رأس وفد إلى إثيوبيا للمشاركة فى فعاليات الدورة العادية الـ33 لقمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الأفريقى التي تبدأ غدًا الأحد ولمدة يومين.

وكان السفير أسامة عبد الخالق سفير مصر لدى إثيوبيا ومندوبها لدى مفوضية الاتحاد الأفريقى، صرح قبل يومين بأن الرئيس سيشارك في فعاليات القمة، حيث سيلتقى مع عدد من الرؤساء والقادة الأفارقة والضيوف الدوليين البارزين ، مشيرا إلى أن السيسي سوف يترأس الجلسة المغلقة فى أول أيام القمة لعرض التحديات التى تقف أمام تقدم القارة السمراء.

ولفت إلى أنه ستكون هناك بعد الجلسة المغلقة جلسة مفتوحة يحضرها الرئيس الفلسطيني محمود عباس أو من ينوب عنه، وأمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وسكرتير عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش ، مشيرا إلى أن الرئيس المصري سيلقي كلمته الختامية لعرض حصاد الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقى خلال العام المنصرم.