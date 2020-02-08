"الصحفيين": تشكيل لجنة للتحقيق في استقالة هشام يونس

كتب - مصطفى علي:

قرر مجلس نقابة الصحفيين، تشكيل لجنة للتحقيق في الاستقالة المسببة التي تقدم بها الزميل هشام يونس من عضوية المجلس، جاء ذلك توضيحًا لما ورد في بيان مجلس نقابة الصحفيين بشأن اجتماعه مساء الخميس.

وتتشكل اللجنة من 5 زملاء من أعضاء المجلس، وهم الأساتذة: "جمال عبدالرحيم، وخالد ميري، ومحمود كامل، وحسين الزناتي، وعمرو بدر".

وأكد مجلس النقابة في بيانه، أن هذا هو السبيل القانوني والنقابي الوحيد الذي يجب سلوكه للبحث والتحقيق في أسباب استقالة الزميل عضو المجلس منه، على أن يتم إعمال نصوص قانون النقابة والقوانين ذات الصلة وفقًا للنتائج التي ستنتهي إليها لجنة التحقيق.

وأشار المجلس، إلى أن اختيار الزميل محمد سعد عبدالحفيظ في منصب أمين الصندوق لحين انتهاء التحقيق في أسباب الاستقالة واتخاذ المجلس قراره بشأنها في ضوء نتائجه.

جاء بسبب الخلافات المتواصلة والدائمة بين الزميل أمين الصندوق وغالبية أعضاء المجلس طوال العام المنصرم، مما هدد وعطل مصالح الزملاء أعضاء الجمعية العمومية وشؤون النقابة.