​​الشقة بـ360 ألف.. الإسكان تطرح المرحلة السادسة من "سكن مصر" في 3 مدن (صور)

قبل افتتاحه.. 50 صورة من قصر البارون بعد انتهاء 80% من أعمال الترميم

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت وزراة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، طرح المرحلة السادسة من مشروع "سكن مصر" بـ3 مدن في الصعيد (المنيا الجديدة ــ مدينة ناصر غرب أسيوط - غرب قنا).

طرح الشقق الجديدة من سكن مصر، يأتي بعد أيام من انتهاء فترة التقديم للمرحلة الخامسة من المشروع، والتي كانت في مدن (أكتوبر الجديدة - القاهرة الجديدة - العبور- بدر- المنصورة الجديدة).

ويشمل الطرح في مدن الصعيد 227 وحدة سكنية بالدورين الأرضي والأخير بمساحات من 106 أمتار حتى 115 كاملة التشطيبات، وبنموذج معماري مميز كما أن المشروع سيحاط بسور شجرى لتوفير الخصوصية.

ووفقًا لكراسة الشروط، وصل سعر المتر في مدينة المنيا الجديدة إلى 3400 جنيه، حيث سجلت الشقة الـ106 أمتار، 360 ألف جنيه، وفي مدينة غرب أسيوط سجل سعر المتر 3480 جنيهًا، وسجلت الشقة الـ106 أمتار 368 ألف جنيه، كما سجل سعر المتر في مدينة غرب قنا 3440 جنيهًا، وسجلت الشقة الـ115 مترًا 395 ألف جنيه.

ويستمر التقديم للحجز حتى يوم 27 فبراير الجاري، ليبدأ بعد ذلك فترة الحجز الإلكتروني خلال الفترة من 8 مارس وحتى 12 مارس.

وتمثلت شروط الحجز أن يكون المتقدم للحجز شخصًا طبيعيًا مصري الجنسية، وألا يقل سن المتقدم عن 21 عامًا في تاريخ الحجز، وأن يكون له أهلية التصرف والتعاقد، كما لا يحق للأسرة (الزوج والزوجة والأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من وحدة، ولم يسبق للمتقدم (الحصول على وحدة سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي أو وحدة سكنية بمشروع دار مصر أو سكن مصر.

وجاءت تفاصيل كراسة الشروط على النحو التالي:

أقرا أيضًا:

- خطوات تخصيص شقة بمشروع "سكن مصر" إلكترونيًا بالأسبقية (صور)

- 4 دقائق تصوير جوي.. كيف تغيرت أحياء العاصمة الإدارية قبل الافتتاح؟ (فيديو)