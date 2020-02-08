ارتفاع أسعار الكتاكيت للضعف.. و"شعبة الدواجن": ضعف الإنتاج وتعويض الخسائر أهم الأسباب

كتب- أحمد مسعد:

ارتفعت أسعار الكتكوت الواحد من 6 جنيهات إلى 12 جنيهًا كحد أدنى، خلال الـ72 ساعة الماضية، وسط حالة خوف لدى المنتجين؛ من ما اعتبروه مؤشرًا على ارتفاع اسعار الدواجن الأسبوع الجاري.

وقال الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن سعر الكتكوت شهد ارتفاعًا ملحوظًا، حيث سجل 12 جنيهًا في المزارع، في الوقت الذي اشتكى فيه صغار المربين وأصحاب المحال، من ارتفاع سعر الكتكوت للضعف، بينما كان سعره 6 جنيهات فقط منذ أيام قليلة، بحسب ما قالوا.

وأضاف السيد في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن أسباب الغلاء ترجع إلى ضعف الإنتاج، ومحاولة المنتجين الكبار تعويض خسائرهم الموسم الماضي، لافتًا إلى أن دور وزارة الزراعة، هو ضبط العملية الإنتاجية ووضع هامش ربح مضمون للمنتجين على مدار العام.

وأشار رئيس الشعبة، إلى أن استمرار ارتفاع سعر الكتكوت قد يؤدي إلى ارتفاع سعر دواجن التربية، مضيفًا أن الكتكوت الواحد يتكلف 4 جنيهات وربع الجنيه، ويجب أن يباع بـ6 جنيهات بعد إضافة هامش الربح، لكنه يباع الآن بـ12 جنيهًا.

وشهدت أسعار الدواجن، استقرارًا في الأسواق، بحسب التسعيرة المقررة من شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، حيث وصل أسعار الدواجن من المزرعة إلى 25 جنيهًا للكيلو، في حين تباع في محلات التجزئة بأسعار تتراوح بين 29-30 جنيهًا للكيلو بحسب المنطقة.

وارتفع إنتاج مصر من الدواجن إلى مليار دجاجة سنويًا، ما بين 25 إلى 30 % من إجمالي الإنتاج، بواقع 125 مليون دجاجة سنويًا إنتاج بلدي.​