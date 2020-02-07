"التنمية الثقافية" يستضيف عددًا من فعاليات القاهرة الدولي للمونودراما

كتب- محمد عاطف:

يستضيف قطاع صندوق التنمية الثقافية، عددًا من فعاليات مهرجان القاهرة الدولي للمونودراما في دورته الثالثة، والذي يقام في الفترة من 8 وحتى 12 فبراير الحالي، في سينما الهناجر.

تتضمن فعاليات المهرجان، تقديم منصة الحكواتي أحد "أشكال المونودراما" على مدار أربعة أيام، تبدأ مع الفنانة الروسية Iasmin khagras حفيدة الشاعر الكبير نجيب سرور في الرابعة مساء الأحد 9 فبراير، وعرض "قلب العالم الكبير" من فرنسا يوم الاثنين 10 فبراير، ومن تونس ومصر يوم الثلاثاء 11 فبراير.

وتشهد سينما مركز الإبداع الفني، في العاشرة صباح الثلاثاء 11 فبراير وحتى الثالثة عصرًا، ورشة المسرح الحركي، ويقدمها francois kalekz من فرنسا، وlandry kouame من كوت ديفوار.