​"الوفد": الحزب يتبنى مشروع تحويل المطرية لمنطقة سياحية

كتبت- ميرا إبراهيم:

قال المهندس حسين منصور، رئيس اللجنة العامة لحزب الوفد في القاهرة، وعضو الهيئة العليا، إن الوفد في المطرية متواجد منذ التسعينيات، وكان مقره على الأطراف الغربية، ثم انتقل إلى القلب، بجهود خاصة من أبناء الوفد، ليكون أقرب إلى أهالي المطرية.

جاء ذلك على هامش افتتاح مقر حزب الوفد بالمطرية، مساء اليوم الجمعة، بحضور النائب الوفدي فؤاد بدراوي، سكرتير عام الحزب.

وشدد "منصور" على أن المطرية بتاريخها ومقدساتها، وبما تحويه من قلاع دينية وتاريخية، مضيفًا أن المنطقة تستحق أن تتحول إلى قاعدة سياحية ومصدر للتشغيل، وهو ما يتبناه الوفد.