تهميدًا للافتتاح.. تدريبات ومحاضرات على التأمين والسلامة المهنية في المتحف الكبير (صور)

كتب- محمد عاطف:

ينظم المتحف المصري الكبير، سلسلة من المحاضرات المتخصصة في مجال السلامة والوقاية والأمن للعاملين لرفع الوعي لديهم للتعامل في المواقف الطارئة، استعدادًا لقرب انتهاء الأعمال الإنشائية في المتحف، والبدء في تجهيز فتارين العرض المتحفي في قاعة الملك توت عنخ آمون ورفع القطع الأثرية الكبيرة على الدرج العظيم، تمهيدًا للافتتاح.

صرح بذلك اللواء عاطف مفتاح المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير، والمنطقة المحيطة، موضحًا أن هذه المحاضرات تشمل توعية العاملين عن كيفية اتخاذ التدابير والإجراءات الوقائية اللازمة، لتأمين الموقع وعملية دخول فتارين العرض المتحفي والقطع الأثرية، بالإضافة إلى اتخاذ كافة تدابير الأمن والسلامة.



وأشار اللواء مفتاح، إلى أن المحاضرات تشمل جزء عمليًا وتطبيقيًا لتدريب العاملين على كيفية وسرعة التصرف، في حالة وقوع أية أخطاء بشرية أو طبيعية أو مواقف طارئة، والأسلوب الأمثل لمجابهة هذه المواقف مثل التدريب على الإطفاء السريع للحرائق وأسلوب الإخلاء والتأمين.

جدير بالذكر أنه من المقرر افتتاح المتحف المصري الكبير في الربع الأخير من عام 2020، ليكون المتحدف الأكبر في العالم، الذي يعرض آثار حضارة واحدة هي الحضارة المصرية القديمة، ومنها كنوز الملك توت عنخ آمون، والذي يبلغ عددها أكثر من 5000 قطعة.