​"اقتصادية البرلمان" تناقش قانون البنك المركزي الأحد المقبل

كتب- أحمد علي:

تواصل لجنة الشئون الاقتصادية في مجلس النواب، خلال اجتماعاتها يوم الأحد المقبل، برئاسة النائب أحمد سمير، نظر قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، بالاشتراك مع لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة.

كما تناقش اللجنة خلال اجتماعها مساء الأحد، مشروع قانون مقدم من النائب محمد زكي السويدي، وستين عضوًا آخرين بتعديل بعض أحكام القانون رقم 344 لسنة 1976 في شأن السجل التجاري، المعدل بالقانون رقم 75 لسنة 2017، بالاشتراك مع لجنة الصناعة.

فيما تناقش لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، خلال اجتماعها صباح الأحد، برئاسة النائب كريم درويش، الموقف الراهن والمستقبلي للتعاون الدولي، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي.