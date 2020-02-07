الأحد.. "دفاع البرلمان" تناقش تعديل قانون معاشات القوات المسلحة

كتب- أحمد علي:

تناقش لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، خلال اجتماعها يوم الأحد المقبل، برئاسة اللواء كمال عامر، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة، الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975.



كما تناقش اللجنة، خلال اجتماعها الثاني يوم الأحد، مشروع قانون في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 1975 في شأن النظام الأساسي للكلية الفنية العسكرية والقانون رقم 74 لسنة 2013 بإنشاء كلية طب بالقوات المسلحة، بالاشتراك مع مكتب لجنة التعليم والبحث العلمي.

ومن ناحيتها، تناقش لجنة القوى العاملة بالبرلمان، مشروعي قانونين مقدمين من النائبين محمد وهب الله، وخالد محمد عبدالعزيز شعبان و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 148 لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.