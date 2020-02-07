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"السكة الحديد" تخصص 3 أرقام لتلقي شكاوى المواطنين

07:11 م الجمعة 07 فبراير 2020
"السكة الحديد" تخصص 3 أرقام لتلقي شكاوى المواطنين

كتب- أسامة علي:

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، استعدادها لتلقي كافة استفسارات المواطنين حول مواعيد قيام القطارات، والشكاوى والمقترحات الخاصة بمستوى الخدمة المقدمة للجمهور.

وذكرت الهيئة، في بيان اليوم لها الجمعة، أنها تتلقى الاستفسارات والشكاوى والمقترحات عبر أرقام الهواتف:
01220008807 و01220008806 و01274422925.

شكاوى المواطنين السكة الحديد حركة القطارات

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