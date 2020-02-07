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من السودان وإثيوبيا وغانا.. عزل 12 راكبًا في المطار بسبب "الحمى الصفراء"

06:03 م الجمعة 07 فبراير 2020
من السودان وإثيوبيا وغانا.. عزل 12 راكبًا في المطار بسبب "الحمى الصفراء"

مطار القاهرة الدولي

كتب- محمد عبيد:

عزلت سلطات الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، اليوم الجمعة، 12 راكبًا فور وصولهم من السودان وإثيوبيا وغانا، على عدة رحلات طيران، لعدم حملهم شهادات التطعيم ضد "الحمى الصفراء".

وقال مصدر أمني في المطار، إنه أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرات القادمة من أديس أبابا، فوجئ أطباء الحجر الصحي بعدم حمل 5 ركاب من جنسيات وأعمار مختلفة لشهادات التطعيم ضد عدوى الحمى الصفراء، كما عثر أطباء الحجر الصحي على 6 ركاب لا يحملون الشهادات الطبية نفسها فور وصولهم من السودان، بالإضافة إلى راكب قادم من غانا على طائرة مصر للطيران.

وأمر الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، بعزل الركاب في مستشفى حميات العباسية للتأكد من خلوهم من العدوى، ونقل الركاب المعزولين تحت إشراف محمود غنيم مشرف إسعاف المطار إلى مستشفى الحميات بعدة سيارات إسعاف من المطار.

مطار القاهرة الدولي الحمى الصفراء السودان إثيوبيا غانا الحجر الصحي

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