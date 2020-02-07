عبدالعال يتوجه إلى الأردن للمشاركة في المؤتمر الطارئ للاتحاد البرلماني العربي

كتب- أحمد علي:

يغادر مساء اليوم الجمعة، الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، متجهًا إلى المملكة الأردنية الهاشمية، للمشاركة في المؤتمر الثلاثين الطارئ للاتحاد البرلماني العربي، لمناقشة آخر تطورات القضية الفلسطينية.

وتأتي مشاركة عبدالعال في المؤتمر، بناء على الدعوة التي وجهها الاتحاد البرلماني العربي، لعقد مؤتمر طارئ لرؤساء البرلمانات العربية، تحت عنوان "دعم ومساندة الأشقاء الفلسطينيين في قضيتهم العادلة" وسط مشاركة عربية واسعة النطاق على مستوى رؤساء برلمانات الأردن والإمارات والبحرين وتونس وسوريا والصومال والعراق وسلطنة عمان وفلسطين وقطر والكويت والسعودية ولبنان وليبيا واليمن.

ومن المقرر أن يلقي عبدالعال كلمة خلال المؤتمر، يتناول خلالها محددات الموقف المصري من القضية الفلسطينية، وبحث سُبل دعم ومساندة الشعب الفلسطيني في قضيته العادلة.​