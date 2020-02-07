حدث في 8 ساعات| السيسي يتفقد عزبة الهجانة.. والأرصاد تحذر المواطنين
كتب- أحمد مسعد:
شهدت مصر، اليوم الجمعة، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية مهمة، كان أبرزها تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي لمنطقة عزبة الهجانة، وتوجيه الأرصاد تحذيرًا للمواطنين حتى الاثنين المقبل، ورد الحكومة على 12 شائعة.
ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي..
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