علاج بائعة واستقطاع مساحة من وحدة عسكرية.. تفاصيل جولة السيسي بعزبة الهجانة

كتب - محمد عبدالناصر:

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الجمعة، جولة تفقدية لمتابعة الموقف التنفيذي الخاص بتطوير منطقة عزبة الهجانة بمنطقة الكيلو ٤,٥ بطريق السويس بواسطة الشركة الوطنية للطرق، واستغلال المناطق المتاحة أسفل كوبري الجيش، لرفع المعاناة عن قاطني المنطقة والبالغ تعداد سكانها ما يقرب من ٣ مليون نسمة.

ويشمل التطوير: إنشاء مواقف السيارات والنقل العام والجماعي ومحال تجارية بأنشطتها المختلفة، وكذلك مناطق ترفيهية ورياضية لخدمة شباب المنطقة، بالإضافة إلى إنشاء نقاط شرطة عسكرية ومدنية ومرورية لخدمة أهالي المنطقة.

وأمر الرئيس السيسي باستقطاع مساحة من إحدى الوحدات العسكرية لصالح تطوير أحد شوارع المنطقة؛ لسهولة تقديم الرعاية الأمنية والطبية بالمنطقة.

كما وجه السيسي برصف الطرق المحيطة لتسهيل حركة انتقال المواطنين الداخلية.

وبحسب بيان للمتحدث باسم رئاسة الجمهورية، قُوبل الرئيس السيسي بترحاب شديد من أهالي المنطقة.

وأثناء مرور الرئيس، تصادف تواجد مواطنة من الباعة الجائلين، وأمر السيسي بتوفير أحد المحال لممارسة نشاطها، وعلاجها على نفقة الدولة، وتقديم الرعاية الصحية الفورية لها.

ووجه الرئيس بتدبير مطالب الأهالي وسرعة الإنجاز الفوري لمشروعات التطوير.

كانت عزبة الهجانة من المناطق المهملة منذ عشرات السنين، ولم تُقدم لها أي نوع من الخدمات ما تسبب في انتشار العشوائية وافتقادها للبنية التحتية.