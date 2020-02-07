السيسي يتفقد منطقة عزبة الهجانة.. ويلتقي العاملين والمواطنين

بعد أمطار الصباح.. الأرصاد تُحذر: موجة الطقس السيئ مستمرة حتى الاثنين

كتب - أحمد مسعد:

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي تفقد اليوم الجمعة، أعمال التطوير الجارية بمنطقة عزبة الهجانة أسفل كوبري الجيش بطريق السويس.

وأضاف "راضي" أن الرئيس السيسي تابع الموقف التنفيذي للطرق والمحاور الممتدة من حي مصر الجديدة إلى أحياء الزيتون وميدان ابن الحكم، وكذلك شارع جسر السويس ومنطقة التجنيد، وحي حدائق القبة وميدان ابن سندر.

والتقى الرئيس بالعاملين والمهندسين بالمواقع فضلاً عن بعض المواطنين الذين تواجدوا بتلك المناطق.​