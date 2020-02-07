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وزيرة الثقافة ناعية لينين الرملي: أحد عباقرة التأليف المسرحي

04:14 م الجمعة 07 فبراير 2020
وزيرة الثقافة ناعية لينين الرملي: أحد عباقرة التأليف المسرحي

الدكتورة إيناس عبدالدايم

كتب - محمد عاطف:

نعت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، الكاتب المسرحي الكبير لينين الرملي، الذي غيبه الموت، اليوم الجمعة عن عمر يناهز 75 عاما بعد صراع طويل مع المرض.

وقالت عبد الدايم في بيان اليوم: برحيل لينين الرملي ودّع فن التأليف المسرحي أحد العباقرة، وواحد من أكثر الأقلام تحضراً وتدفقاً بالمثل والقيم الإنسانية السامية.

وأضافت أن أعمال الرملي شكلت علامات بارزة فى المسرح المصرى والعربى متمنيه أن يتغمد الله روحه برحمته الواسعه ويلهم أسرته الصبر والسلوان.

يذكر أن لينين الرملي من مواليد في 18 أغسطس عام 1945 في القاهرة، تخرج فى معهد الفنون المسرحية، بعد حصوله على بكالوريوس النقد الأدبي، تجاوز عدد أعماله 60 عملا، تعاون خلالهم مع نجوم الكوميديا في مصر ، كتب مجموعة من أشهر المسرحيات التي مازالت حاضرة في ذهن الجمهور حتى الآن كما كتب اعمال سينمائية ومسلسلات تليفزيونية مميزة .

إيناس عبدالدايم وزارة الثقافة لينين الرملي

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