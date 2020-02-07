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تعيين "محمد السوده" مساعدًا لوزيرة الصحة للتعليم الطبي

03:09 م الجمعة 07 فبراير 2020
تعيين "محمد السوده" مساعدًا لوزيرة الصحة للتعليم الطبي

وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد

كتب - أحمد جمعة:

أصدرت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، قرارًا بتعيين الدكتور محمد فوزي السوده، استشاري الأطفال بالهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، للعمل مساعدًا للوزيرة لشئون التعليم الطبي.

ونص القرار الوزاري الذي حمل رقم 66 لسنة 2020، على استمرار "السوده" في مباشرة أعمال رئيس أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني لمده 3 أشهر.

يأتي القرار بعد موافقة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على استحداث منصب مساعد وزير الصحة والسكان لشئون التعليم الطبي.
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هالة زايد وزارة الصحة التعليم الطبي محمد فوزي السوده الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية

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