اتحاد الكتاب ينعى الشاعر جلال عابدين

كتب - محمد عاطف:

نعت النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، اليوم الجمعة، الشاعر جلال عابدين مؤسس ورائد جماعة فضفضة للآداب والفنون، الذي توفي عن عمر يناهز 86 عاما، إثر إصابته بوعكة صحية نقل على إثرها إلى أحد المستشفيات الخاصة بالمهندسين.

والشاعر جلال عابدين من مواليد 3 سبتمبر 1934 في شبين القناطر بمحافظة القليوبية، وحصل على دبلوم الدراسات الاستراتيجية عام ١٩٧٠، وليسانس آداب قسم تاريخ عام ١٩٧٤، وعمل من قبل رئيسا لقسم التدريب بمعهد العلوم الاستراتيجية من عام 1970 حتى عام 1975، ومستشارا لرئيس جامعة حلوان للثقافة والفنون من عام 1995 إلى 2000.

وألف الفقيد أكثر من مسلسل وبرنامج إذاعي، منها المسلسل الإذاعي "الوثيقة رقم ١" بإذاعة الشرق الأوسط عن الجاسوسية، والذي قام ببطولته الفنان القدير يحيى الفخراني، كما كتب عدة سهرات تليفزيونية منها "خريف بلا أحزان، غدا يوم جديد، الديك الفصيح، مسلسل جزيرة الأحلام للأطفال"، فضلا عن كتابة برنامج شعرى بعنوان: "فنجان من قهوة مصر"، والذي قدمته القناة الثانية لمدة 3 سنوات، والبرنامج الصباحي الشعرى اليومي "على جناح الصباح" الذي قدمته إذاعة البرنامج العام لمدة سبع سنوات.