وزير النقل يتفقد مشروع رفع كفاءة طريق "بنها - المنصورة"

القاهرة - أ ش أ:

أجرى المهندس كامل الوزير، وزير النقل، جولة تفقدية لمتابعة معدلات تنفيذ مشروع رفع كفاءة طريق ( بنها/المنصورة) بطول 73 كم لحل التقاطعات السطحية على الطريق.

وقالت وزارة النقل، في بيان اليوم الجمعة، إن الوزير تفقد القطاعات الأربعة للطريق، والتقى بالمهندسين والعمال، وشدد على سرعة الانتهاء من أعمال الطرق وكذلك الانتهاء من اتجاه المنصورة بكوبري اسنيت قبل نهاية الشهر الجاري، والانتهاء من اتجاه القاهرة بالكوبري بالتزامن مع الانتهاء من المشروع بالكامل قبل نهاية يونيو القادم.

وأوضح الوزير أن كوبري اسنيت هو أحد الكباري الخمسة بالمشروع حيث تم الانتهاء من تنفيذ كباري صهرجت وبشلا وطنامل وكفر شكر وفتحها أمام حركة المرور، مشيرا إلى أنها ساهمت في تحقيق سيولة مرورية كبيرة وسهولة تنقل الأفراد والمركبات وتقليل زمن الرحلة من بنها إلى المنصورة وتقليل استهلاك الوقود للسيارات المارة به، وكذلك القضاء على الاختناقات المرورية عند المدن الواقعة مباشرة على هذه الكباري.

وقال وزير النقل إنه مع الانتهاء من المشروع سيشعر المواطن بنقلة نوعية كبيرة في مستوى السيولة المرورية بالطريق، لافتا إلى أن مشروع تطوير طريق (بنها/المنصورة) يعد استكمالا لرفع كفاءة محاور الطرق الرئيسية بين محافظات الدلتا، ويشمل رفع كفاءة وصيانة الطريق الحالي وأعمال تأمين سلامة المرور وتطوير الدورانات للخلف وإنشاء الحواجز الخرسانية بالجزيرة الوسطى والأجانب، مضيفا أن المشروع سيخدم حركة انتقال الأفراد ونقل البضائع بين محافظات الدلتا ويربط العديد من المراكز والمدن الواقعة على امتداد مساره.

بعد ذلك، توجه الوزير لمتابعة أعمال إنشاء كوبري دكرنس العلوي الذي يبلغ تكلفته 250 مليون جنيه ويبلغ طوله 1250 مترا، ويشمل المشروع إنشاء كوبري علوي أعلى فم البحر الصغير متقاطعا مع طريق دكرنس بطول 950 متر طولي باتجاه (المنصورة/ دمياط) بعرض 12مترا، كما يوجد مطلع ومنزل من وإلى دكرنس بطول 300 متر وعرض 16 مترا، وذلك بهدف إلغاء التقاطعات السطحية وتحقيق السيولة المرورية ورفع مستوى الخدمة وزيادة مستوى الأمان على الطريق كما يقع هذا الكوبري على لزدواج طريق المنصورة مدخل كوبري طلخا، ومن المخطط الانتهاء من أعمال إنشاء كوبري دكرنس العلوي في يونيو 2020.