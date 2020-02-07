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وفاة الكاتب الكبير لينين الرملي بعد صراع مع المرض

02:18 م الجمعة 07 فبراير 2020
وفاة الكاتب الكبير لينين الرملي بعد صراع مع المرض

الكاتب الكبير لينين الرملي

كتب - محمد عاطف:

توفي اليوم الجمعة، الكاتب الكبير لينين الرملي، بعد صراع طويل مع المرض.

وقالت الكاتبة فاطمة المعدول، زوجة "الرملي"، لمصراوي، إن المستشفى تواصل معهم قبل قليل، وأبلغهم بخبر الوفاة، لافتة إلى أنهم لم يحددوا بعد موعد تشييع الجنازة.

وأضافت أن الكاتب لينين الرملي كان يرقد في غرفة الرعاية المركزة منذ 7 أيام بعد تدهور حالته الصحية.

الكاتب الكبير لينين الرملي من مواليد 18 أغسطس 1945، له عدد من الأعمال التي تعتبر علامات بارزة في تاريخ المسرح والسينما، أبرزها "انتهى الدرس يا غبي"، "تخاريف"، عفريت لكل مواطن"، "البداية".

لينين الرملي وفاة شخص فيلم عفريت لكل مواطن فيلم تخاريف

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