مدرس لنائب وزير التعليم: "بتلعبوا بأحلامنا بفتح التطوع".. والأخير يرد

كتب - محمد عاطف:

قال الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، إن فتح باب التطوع للمدرسين لا يغني أبدًا عن المسابقة الرسمية لتعيين المعلمين، مشيرا إلى أن الوزارة تحتاج لعدد كبير من المدرسين لسد العجز ولكن الموارد المالية محدودة.

جاء ذلك خلال رد "حجازي" على أحد المعلمين الذي وصف التطوع بأنه "لعب بأحلام المعلمين"، على مجموعة خاصة بتطبيق "واتسآب" اليوم الجمعة.

وتساءل المعلم في سؤاله: "معالي الوزير حضرتك والبوابة الإلكترونية والمسابقة، والفلوس التي دفعتها والمجهود والناس التي ذاكرت وامتحنت "اى سى دى ال"، والتي امتحنت تخصص والتي سافر الاختبار النفسي وبعد هذا كله يبقي تطوع؟".

وأضاف المعلم: "لو حضراتكم مش هتشغلونا يبقى المفروض تراعوا نفسيتنا، إحنا بشر والوزارة كده بتلعب بأحلامنا ونفسيتنا".

وقال رضا حجازي إن "التطوع لا يغني أبدًا عن المسابقة، ونحتاج لعدد كبير لسد العجز ولكن الموارد المالية محدودة".

وأضاف حجازي: "أكيد سيكون له أفضلية في المسابقات القادمة وتفيده للعمل بالتعليم الخاص كما أنه أحد المتطلبات لاستكمال الدارسات العليا".

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