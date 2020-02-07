"تأجيل الدراسة وإصابات بكورونا".. الحكومة ترد على 12 شائعة مثيرة للجدل

كتب-أحمد مسعد:

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الجمعة، عدة شائعات تداولتها بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، أبرزها ما تردد عن تأجيل بدء الدراسة في المدارس والجامعات، واعتزام الحكومة خصخصة شركات القطن، وإيقاف البطاقات التموينية حال عدم تسجيل رقم الهاتف بموقع "دعم مصر".

ويستعرض "مصراوي" رد مجلس الوزراء على 12 شائعة هذا الأسبوع:

حالات مصابة بـ"كورونا"

نفت هيئة قناه السويس، ما تردد عن وجود حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس "كورونا" في أيٍ من مستشفيات الهيئة، مُوضحةً أن جميع المستشفيات التابعة للهيئة خالية تماماً من أي فيروسات وبائية لاسيما فيروس "كورونا".

وشددت الهيئة على اتخاذ حزمة من الإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من الفيروس، وفي حالة الاشتباه بوجود أى حالات مصابة يتم اتخاذ كافة الإجراءات الطبية حيالها، وذلك في إطار حرص الدولة على صحة وسلامة كافة مواطنيها وعدم انتشار أي أوبئة داخل الأراضي المصرية.

للمزيد من التفاصيل: الحكومة تنفي اكتشاف حالات مصابة بـ"كورونا" بمستشفيات قناة السويس

غياب إجراءات مكافحة العدوى بالمدارس

شددت وزارتي الصحة والسكان، والتربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لا صحة لغياب الإجراءات الوقائية اللازمة للتصدي للأمراض المعدية داخل المدارس المصرية.

وأكدتا إصدار عدد من التعليمات الجديدة بهدف تفعيل سلسلة من التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية لمواجهة الأمراض المعدية، تزامناً مع الاستعداد لاستقبال الفصل الدراسي الثاني، في إطار الحرص على سلامة وصحة جميع الطلاب من الأمراض والأوبئة.

للمزيد من التفاصيل:الحكومة تُطمئن أولياء الأمور: نطبق إجراءات مكافحة العدوى بالمدارس

عدم جاهزية الأطباء لاستقبال العائدين من ووهان

نفت وزارة الصحة والسكان، ما تردد عن عدم جاهزية الأطباء المكلفين باستقبال المصريين العائدين من الصين، مُوضحةً أن كافة الأطباء المكلفين بالمشاركة في مأموريات الترصد والعلاج الخاصة بفيروس "كورونا" من الأطباء المتميزين المدربين والمؤهلين لاكتشاف المرض والتعامل مع الحالات المشتبه في إصابتها، وفقاً لأحدث الوسائل الطبية المستخدمة عالمياً.

وشددت على أن عمليات الحجر الصحي يتم تنفيذها على أعلى مستوى من الكفاءة.

للمزيد من التفاصيل.. الصحة: العائدون من "ووهان" خضعوا لأكثر من 20 كشفاً وتحليلاً

وقف البطاقات التموينية بسبب عدم تحديث البيانات

نفت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ما تردد حول وقف البطاقات التموينية حال عدم تعديل بيانات البطاقات التموينية على الموقع الرسمي لتحديث البيانات "دعم مصر".

وأوضحت وزارة التموين أن عدم تسجيل رقم الهاتف على الموقع لن يؤثر بأي شكل من الأشكال على تلقي الدعم التمويني، لافتةً إلى أن الهدف من تسجيل أرقام الهواتف هو استكمال بيانات المستفيدين، والتواصل مع أصحاب البطاقات لإبلاغهم بأي معلومات خاصة بمنظومة الدعم السلعي.

للمزيد من التفاصيل.. الحكومة تحسم الجدل بشأن إيقاف بطاقة التموين حال عدم تسجيل رقم الهاتف

تطوير مصر الجديدة بـ"طرق عشوائية"

نفت محافظة القاهرة، م اتردد حول غياب عملية التخطيط في مشروع تطوير منطقة "حي مصر الجديدة".

وقالت إن أن مشروع التطوير تم تخطيطه وتنفيذه وفقاً لدراسات هندسية متميزة لتحقيق السيولة المرورية المتبعة، ليستهدف توسعة بعض الشوارع وإنشاء 5 كباري للمشاه وكذلك إنشاء 5 كباري مرورية جديدة، ذات طابع معماري يتماشى مع طابع المنطقة، وذلك في إطار سعي الدولة لحل أزمة التكدسات المرورية الكبيرة التي تعاني منها منطقة "مصر الجديدة"، دون الخلل بمظهرها الحضاري مع الحفاظ على حياة وأمن المواطنين.

للمزيد من التفاصيل.. بيان رسمي| الحكومة ترد على أنباء تطوير مصر الجديدة بـ"طرق عشوائية"

إغلاق جميع المجازر في الدقهلية

قالت محافظة الدقهلية، إنه لا صحة لما تردد عن إغلاق أيٍ من المجازر بالمحافظة، موضحةً أن جميع المجازر بالمحافظة تعمل بشكل طبيعى دون أى توقف.

وأشارت إلى أنها بصدد تنفيذ خطة لتطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية بالمحافظة والبالغ عددها 26 مجزراً دون إيقاف العمل بها.

للمزيد من التفاصيل: الحكومة ترد على أنباء إغلاق جميع المجازر في الدقهلية

الحكومة تخصخص شركات القطن

نفت وزارة قطاع الأعمال العام، ما تردد حول خصخصة شركات القطن التابعة للوزارة.

وشددت على البدء في تنفيذ خطة متكاملة لتطوير وتحديث محالج الأقطان، وصولاً لتحسين قدراتها ورفع كفاءتها، إلى جانب اهتمام الدولة بجودة محصول القطن، من خلال الاعتماد على أحدث الوسائل التكنولوجية لمواكبة التطور العالمي في تلك الصناعة.

للمزيد من التفاصيل:الحكومة تنفي خصخصة شركات القطن: ننفذ خطة للتطوير

وسطاء لاستخراج بطاقات التموين

نفت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ما تردد حول السماح لأي شخص وسيط باستخراج أو تحديث أو تجديد البطاقات التموينية نيابة عن المواطن.

وقالت الوزارة إن استخراج البطاقة التموينية سواء كانت جديدة أو بدل تالف أو بدل فاقد، يكون من خلال مراكز الخدمة المتطورة ومكاتب التموين بمختلف محافظات الجمهورية بحضور صاحب البطاقة شخصياً، أو من خلال الدخول عبر موقع "دعم مصر" المعني بذلك، محذرة كافة المواطنين من التعامل مع أي شخص أو جهة غير معتمدة بهذا الصدد.

للمزيد من التفاصيل:هل تسمح التموين للوسطاء باستخراج البطاقات للمواطنين؟.. الحكومة ترد

مستشفي النجيلة غير مجهزة

نفت وزارة الصحة والسكان، ما تردد حول عدم جاهزية مستشفى "النجيلة" المخصص لاستقبال القادمين من الخارج المشتبه بإصابتهم بفيروس "كورونا".

وأوضحت أنه تم تجهيز المستشفى بكافة الأجهزة والمستلزمات الطبية اللازمة لإخضاع المشتبه في إصابتهم بفيروس "كورونا" للفحص الطبي للتأكد من خلوهم من الفيروس، وكذلك تقديم كافة الخدمات الطبية اللازمة لهم.

للمزيد:الحكومة: مستشفى "النجيلة" جاهز لاستقبال المُشتبه في إصابتهم بكورونا

عجز الخدمات الطبية بمطروح

أكدت محافظة مطروح، أنه لا صحة لعجز الخدمات الطبية بمحافظة مطروح، وأن الخدمات الطبية بالمحافظة تعمل بكل كفاءة دون أي عجز.

وأشارت إلى أنه فور تخصيص مستشفى النجيلة، لاستقبال أي حالات مشتبه في إصابتها بفيروس "كورونا" من العائدين من الصين، تم توزيع أطباء المستشفى على ثلاث وحدات صحية بالمنطقة، بعد تجهيزهم بالأجهزة الطبية اللازمة، لتقديم كافة الخدمات الطبية لأهالي مدينة النجيلة.

للمزيد من التفاصيل.. الحكومة تعلن التجهيزات الطبية بمطروح بعد استقبال العائدين من الصين

تأجيل الدراسة لمدة أسبوعين

نفت وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، ماتردد حول تأجيل موعد بدء الدراسة للفصل الدراسي الثاني خلال العام الحالي بالمدارس والجامعات.

وأكدتا أن الدراسة ستبدأ في موعدها المحدد والمُعلن عنه، وفقاً للخريطة الزمنية للعام الدراسي 2019/2020، يوم السبت الموافق 8 فبراير 2020.

للمزيد من التفاصيل:رسميًا.. الحكومة ترد على أنباء تأجيل الدراسة لمدة أسبوعين

نقص المستلزمات الطبية بسبب "معونة الصين"

نفت وزارة الصحة السكان، ما تردد حول وجود أي نقص في المستلزمات الطبية الوقائية بالمستشفيات الحكومية.

وشددت على توافر جميع المستلزمات الطبية بشكل طبيعي بكافة المستشفيات الحكومية، وأن هناك متابعة مستمرة لموقف توافرها، مع الحرص على طلب كميات إضافية قبل نفاد الكمية، مشيرةً إلى توافر مخزون استراتيجي كافٍ من المستلزمات الطبية والوقائية اللازمة لخطة التأمين الطبي للتصدي لأي فيروسات وبائية.

للمزيد من التفاصيل: أول رد حكومي على أنباء نقص المستلزمات الطبية بسبب "معونة الصين"