مد التسجيل بـ"عمومية الأطباء" حتى الثانية ظهرًا.. واستمرار التوافد (صور)

كتب - أحمد جمعة ومصطفى علي:

تصوير - محمود بكار:

أعلن الدكتور إيهاب الطاهر، أمين عام نقابة الأطباء، مد التسجيل لحضور الجمعية العمومية للنقابة حتى الساعة الثانية ظهرًا؛ لعدم اكتمال النصاب القانوني.

وتوافد عشرات الأطباء على مقر النقابة بقصر العيني منذ العاشرة صباح الجمعة؛ للتسجيل في الجمعية العمومية الطارئة التي دعت لها النقابة؛ لمناقشة تداعيات حادث "طبيبات المنيا"، الذي تعرضت له 15 طبيبة، ونتج عنه وفاة 3 طبيبات، وإصابة 12 بإصابات مختلفة أثناء توجههن للتدريب في وزارة الصحة.

جاء عقد الجمعية العمومية بناء على الطلب المقدم من 220 طبيبًا.

وقالت نقابة الأطباء، إن دعوة الأطباء لحضور الجمعية العمومية الطارئة، يأتى استنادا إلى أن الجمعية هي أعلى سلطة للأطباء والمفوضة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع حد لـ"التعسف الإداري الذي يؤدي إلى تعرض الأطباء إلى تلك الأحداث المؤسفة ولحمايتهم أثناء ممارسة عملهم والدفاع عن كرامتهم جميعا".​