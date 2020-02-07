6 قرارات لـ"الوطنية للصحافة" لمعالجة مشكلات المؤسسات القومية

كتب مصطفى علي :

عقدت الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة كرم جبر اجتماعًا مع رؤساء تحرير الصحف القومية، أمس الخميس؛ لمناقشة خطة إصلاح المؤسسات الصحفية وتطوير المحتوى الخاص بالإصدارات بهدف زيادة الفعالية وتحقيق التأثير المستهدف منها لدى الرأي العام، ودراسة التحديات التي تواجه الصحف القومية التي تعيق تحقيق رسالتها التنويرية والثقافية وإيجاد حلول جذرية لها.

وشهد الاجتماع نقاشا موسعا جرى فيه تبادل الرؤى والأفكار وصولًا إلى أفضل السبل لمعالجة المشكلات التاريخية للصحافة القومية وانتهى الحضور إلى تجديد الثقة فى القيادة السياسية، ودعمها فيما تتخذه من خطوات وإجراءات للتصدي للمخاطر التى تستهدف الأمن القومى المصرى والحرب التى تخوضها الدولة بمؤسساتها الوطنية ضد الارهاب والتأكيد أن الصحف القومية كانت ومازالت داعما وسندًا وظهيرًا إعلاميًا لخطط الدولة الإصلاحية.

وأكدت الهيئة على الدور ألمهم للصحف القومية كونها أحد أهم مشاعل التنوير والثقافة الداعمة لتثبيت أركان الدولة المصرية، والتزام الهيئة الوطنية فى توفير مناخ مناسب لانتشال الصحافة القومية من أزماتها التاريخية والمزمنة.

وشددت على التزام الصحف القومية وقيادتها بتطوير المحتوى، والتأكيد على هوية كل إصدار وما يميزه مهنيًا وفكريًا مع تنويع الفنون الصحفية المستخدمة ومواكبتها لأحدث الوسائل التكنولوجية والاهتمام بقضايا الرأى العام وإجراء دراسات ميدانية للوقوف على اهتمامات القراء.

واتفق المجتمعون على أن الشباب هم وقود ومستقبل صناعة الصحافة وان الهيئة بصدد وضع خطة تدريب لشباب الصحفيين، بالتعاون مع نقابة الصحفيين والوزارات ذات الصلة لتأهيل الكوادر الصحفية والإدارية بالمؤسسات الصحفية.

وأشارت الهيئة الوطنية للصحافة إلى أن كبار الكتاب بمثابة (بيت خبرة) ويمثلون ثروة فكرية وقلمية وهم محل تقدير واجلال وتمثل كتاباتهم قيمة مهنية مضافة للصحف القومية.

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