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"الصحفيين": التحقيق في استقالة "يونس".. وتكليف "عبدالحفيظ" بأمانة الصندوق

12:01 م الجمعة 07 فبراير 2020
"الصحفيين": التحقيق في استقالة "يونس".. وتكليف "عبدالحفيظ" بأمانة الصندوق

ضياء رشوان نقيب الصحفيين

كتب - مصطفى علي:

أكد مجلس نقابة الصحفيين برئاسة النقيب ضياء رشوان، حرصه الكامل على حقوق الزملاء بجريدة (الصباح) واستمرار صدور الصحيفة واستقرار الأوضاع بها .

وذكر المجلس - في بيان اليوم الجمعة - أنه تقرر استمرار بذل كل الجهود مع كافة الأطراف خلال الأيام القادمة للوصول لحلول نهائية، وفقا لخطة متكاملة للتحرك بما يحفظ حقوق الزملاء وحرية الصحافة والتعبير، وللحفاظ على الجريدة كواحدة من المنابر الصحفية المستقرة في مصر.

وأشار إلى أن اجتماع أمس الخميس مع الزملاء بجريدة (الصباح) شهد مناقشة ما تردد حول التلويح بإغلاق الجريدة بما يهدد مستقبل الزملاء وحقوقهم.

من جهة أخرى، قرر مجلس النقابة خلال جلسته وبالإجماع إحالة الاستقالة المسببة من عضوية المجلس والمقدمة من عضو المجلس هشام يونس للجنة التحقيق النقابية؛ لبحث ما ورد فيها وإحاطة المجلس بنتيجة التحقيق.

كما قرر المجلس بالإجماع تكليف الزميل محمد سعد عبد الحفيظ بمنصب أمين الصندوق.

ضياء رشوان نقابة الصحفيين جريدة الصباح

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