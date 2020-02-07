"العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية": مستعدون لأي طارئ ولا داعي للقلق

القاهرة - أ ش أ:

قال الدكتور محمد صلاح الدين زعتر رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، إن مستشفيات ومعاهد الهيئة جاهزة، وعلى أتم الاستعداد لمواجهة أي طارئ، ونتخذ كافة إجراءات مكافحة العدوى داخل الوحدات.

وطمأن صلاح الدين كافة المواطنين قائلاً "إنه لا داعى للقلق من فيروس كورونا بمناسبة بدء الفصل الدراسي الثاني يوم غد"، نافيًا تسجيل أية حالة لفيروس "كورونا"، داخل مصر.

من جانبه، قال الدكتور محمد إسماعيل عميد المعهد القومي للأمراض المتوطنة والكبد، أن المعهد قام بتخصيص دور كامل مجهز على أعلى مستوى من التجهيزات الطبية والخدمات بمبنى المعهد الجديد بمستشفى حميات إمبابة التابعة للمعهد، ليشمل حجرات عزل منفصلة مجهزة طبقا للمواصفات القياسية لمكافحة العدوى ملاصقة لقسم رعاية مركزة مجهز بأحدث الأجهزة بقوة عشرة أسرة رعاية.

وقال الدكتور محمود خليل مدير مستشفى حميات إمبابة، إن المستشفى تلقى ثلاث حالات لمصريين قادمين من الصين بأعراض تنفسية حادة كإجراء احترازي وتم عمل المسحات والتحاليل اللازمة، بعد فحصها والكشف عليها تبين أنها انفلوانزا عادية وأن كافة الحالات التي تم فحصها بالمستشفى كانت نتائجها سلبية لفيروس كورونا.

ونصح المواطنين وأولياء الأمور باتخاذ التدابير الوقائية المعتادة من الاهتمام بالنظافة وغسيل الأيدي والعطس في مناديل ورقية والتخلص منها وأنه لا داعى للمغالاة وارتداء الكمامات بالمدارس والجامعات.

يأتي ذلك في إطار متابعة وتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزير الصحة والسكان، لمدى جاهزية واستعدادات المستشفيات والمعاهد التعليمية لا طاريء، والوقوف أولاً باول علي الوضع الصحي.​