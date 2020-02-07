اليوم.. انطلاق قافلة دعوية لعلماء الأزهر والأوقاف في مدينة حلون

تنطلق اليوم الجمعة، القافلة الدعوية الـ 22 المشتركة لعلماء الأزهر والأوقاف إلى مدينة حلوان.

تضم القافلة ثمانية علماء: أربعة من علماء الأزهر الشريف، وأربعة من علماء الأوقاف، في إطار المنهج الوسطي الذي يتبناه الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف؛ لمحاربة الفكر المتطرف.​