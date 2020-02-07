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اليوم.. انطلاق قافلة دعوية لعلماء الأزهر والأوقاف في مدينة حلون

02:16 ص الجمعة 07 فبراير 2020
اليوم.. انطلاق قافلة دعوية لعلماء الأزهر والأوقاف في مدينة حلون

وزارة الأوقاف

تنطلق اليوم الجمعة، القافلة الدعوية الـ 22 المشتركة لعلماء الأزهر والأوقاف إلى مدينة حلوان.

تضم القافلة ثمانية علماء: أربعة من علماء الأزهر الشريف، وأربعة من علماء الأوقاف، في إطار المنهج الوسطي الذي يتبناه الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف؛ لمحاربة الفكر المتطرف.​

وزارة الأوقاف قافلة دعوية حلون علماء الأزهر
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