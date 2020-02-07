أمطار غزيرة ورياح وأتربة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس حتى الأحد

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس أيام (الجمعة - السبت - الأحد)، إذ يسود طقس شديد البرودة، مع فرص لسقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة ونشاط لحركة الرياح المحملة بالأتربة.

الجمعة

يأتي طقس الجمعة مائلاً للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلاً، مع توقعات بسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على الوجه البحري والقاهرة الكبرى غزيرة على السواحل الشمالية ووسط سيناء.

ويؤدي نشاط الرياح إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية في البحرين المتوسط والأحمر، بينما تنشط الرياح المثيرة للأتربة على مناطق متفرقة من البلاد.

وحول درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة:

القاهرة الكبرى 17 12

الوجه البحري 16 11

السواحل الشمالية الغربية 15 13

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء 18 13

جنوب سيناء والغردقة 23 14

شمال الصعيد 18 11

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 25 11

السبت

ويسود السبت طقس بارد نهارًا شديد البرودة ليلاً على مختلف الأنحاء، مع توقعات بسقوط أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى متوسطة على الوجه البحري وغزيرة على السواحل الشمالية ووسط سيناء.

ويؤدي نشاط الرياح إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية في البحر المتوسط والبحر الأحمر، وتنشط الرياح المثيرة للأتربة على مناطق متفرقة من البلاد.

وحول درجات الحرارة المتوقعة السبت:

القاهرة الكبرى 16 08

الوجه البحري 16 10

السواحل الشمالية الغربية 16 11

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء 18 10

جنوب سيناء والغردقة 20 13

شمال الصعيد 18 09

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 21 12

الأحد

يسود الأحد طقس بارد نهارًا شديد البرودة ليلاً، وسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة، والرياح معتدلة، كما تشهد مناطق الوجه البحري ظهور الشبورة المائية صباحًا مع سقوط أمطار متوسطة على مناطق متفرقة مع رياح نشطة ومثيرة للأتربة وطقس غائم أحيانًا.

كما تشهد السواحل الشمالية الغربية والشرقية ووسط سيناء، طقس بارد نهارًا شديد البرودة ليلاً، مع سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة تؤدي إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية في البحر الأحمر، وتنشط الرياح المثيرة للأتربة على مناطق متفرقة من البلاد.

وحول درجات الحرارة المتوقعة الأحد:

القاهرة الكبرى 15 08

الوجه البحري 15 10

السواحل الشمالية الغربية 16 11

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء 16 10

جنوب سيناء والغردقة 20 13

شمال الصعيد 18 09

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 21 12​