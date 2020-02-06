"نظافة القاهرة": نعاني من عجز العمالة.. ونطالب بزيادة العنصر البشري

كتبت - ميرا إبراهيم:

قال اللواء عادل أبو الحديد، رئيس الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، إن الهيئة تواجه معوقات عديدة تعطلها عن ممارسة عملها، منها العجز في عدد العمالة ومشكلة التعاقدات، والحاجة لزيادة الاعتمادات المالية المخصصة للهيئة، وطالب بزيادة عدد العنصر البشري.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الخميس، لمناقشة الحساب الختامي لموازنتي البرامج والأداء لهيئتي نظافة وتجميل محافظتي القاهرة والجيزة عن العام المالي 2018/2019.

وأوضح رئيس الهيئة، أن موازنة الهيئة في بداية السنة المالية 2018/2019، كانت 940 مليون جنيه، وفي نهاية السنة بعد الصرف والتطبيق كانت مليار و722 مليون جنيه، قائلا: "نقدر ظروف الدولة، ولما نحتاج خلال السنة مخصصات مالية نطلب من وزارة المالية تعزيز البنود والذي يتم حسب سير العمل".

وتابع رئيس الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة: "لدينا مشكلة كبيرة في عجز العمالة، نعمل حاليا بنسبة 10% من العمالة، وعمال النظافة عددهم 3400 عامل، وهو ثلث العدد الذي تحتاجه الهيئة من العمالة، خاصة أن القاهرة فيها 38 حي، بالتالي نحتاج عمالة".

واستطرد: "عندنا عجز في عدد السائقين، وإنعدام في الفنيين، والأسبوع الماضي كان هناك 8 أحياء فيها إضراب شامل بسبب عدم وجود فلوس"، وأشار إلي أن الهيئة لديها مشكلة في التعاقدات المتوقفة حاليًا، متابعا: "عندي 14 حديقة خاصة عايز اجيب مستثمر يأخذ حديقة منها مش عارف وإيدي متكتفة، أي منظومة بالشكل دا تفشل".

وأكد اللواء عادل أبو الحديد، رئيس الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، أنه تم صرف 14 مليون جنيه علي التشجير خلال العام المالي الجاري 2019/2020، بسبب تشجير الكباري وتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.