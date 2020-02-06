"القومى للمرأة" يحتفل بيوم مناهضة ختان الإناث ويعرض فيلم "بين بحرين"

كتبت - نور العمروسي:

أطلق المجلس القومي للمرأة، العرض الجماهيري الأول لفيلم "بين بحرين"، وذلك خلال الحلقة النقاشية التي نظمها المجلس، حول ختان الإناث في إطار الاحتفال باليوم العالمي لمناهضة الختان الذي يوافق 6 فبراير من كل عام.

يأتي ذلك في إطار الإحتفال باليوم العالمي لمناهضة ختان الإناث بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومنتدى الجمعيات الأهلية بالمجلس العرض الجماهيري الأول لفيلم "بين بحرين" واستهدف السيدات بحي الأسمرات وبعض أحياء محافظة القاهرة مثل المرج وامبابة والكيلو أربعة ونص.

وقالت صفاء حبيب المدير العام للإدارة العامة المراسم والعلاقات العامة بالمجلس، إن اللقاء يعتبر بداية اطلاق العروض الجماهيرية للفيلم في بعض المحافظات تبدأ بالقاهرة، والتي تأتي في إطار حرص المجلس على توصيل رسائل الفيلم لتشجيع المجتمع على دعم المرأة ومساندتها ورفع الوعي بقضاياها خاصة قضايا العنف الممارس ضدها من خلال الاعتماد على الدراما باعتبارها من أكثر الوسائل وصولاً وتأثيرا في المجتمع، إلى جانب إتاحة الفرصة للجمهور للتعبير عن رأيه في القضايا التي تناقشها الدراما وهل نجحت في التعبير عن واقعه أم لا؟.

وأكدت مها راتب ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة، على أهتمام الهيئة باطلاق العروض الجماهيرية التي تستهدف رفع الوعي وتغيير المفاهيم المغلوطة تجاه قضايا المرأة.

وتحدثت أماني بيومي مديرة برنامج الختان بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، عن التوعية بخط نجدة الطفل وكيفية الإبلاغ عن حالات الختان وزواج الأطفال وذلك من خلال لجان الحماية التي وردت في قانون الطفل 126 لسنة 2008 مادة 97 والتي تنص على أن كل محافظة تشكل لجنة عامة برئاسة المحافظ ينبثق منها لجان فرعية من رؤسان المجالس المدن والأحياء تهدف إلى تحقيق حماية الطفل التي تعمل على تلبية كافة احتياجات الطفل وتوفير البيئة الآمنة له.

وفي نهاية اللقاء تم تقسيم السيدات إلى مجموعات عمل للإستماع إلى تجاربهن مع ختان الإناث، وارائهن حول هذه الجريمة، وكيف يمكن التصدي لها والقضاء عليها، وهل نجح الفيلم في توصيل الرسالة المرجوة منه، وما هي الدروس المستفادة منه، وكيف يمكن التوعية بأضرار ختان الإناث.

وأشادت السيدات بالفيلم وأنه نجح في أن يعبر عن واقعهن، وأنه ساهم في تغيير نظرتهن وفكرهن تجاه ختان الإناث الذي كان يتم إجراءه في المجتمع بحكم العادة ولكن الفيلم رفع وعيهن بأضرار وخطورة جريمة ختان الإناث ، وأكدن أنهن لن يقمن بإجراء هذه الجريمة مع بناتهن.

,عرضت السيدات، تجاربهن المؤلمة مع هذه الجريمة وكيف أثرت على حياتهن فيما بعد، مؤكدين أن هذه الذكرى لم ولن تمح من ذهنهن على الإطلاق، واقترحن ضرورة الترويج والإعلان عن عقوبة هذه الجريمة كوسيلة للضغط على الأسر لوقف ارتكاب هذه الجريمة، كما تحدثن عن تجاربهن في العديد من القضايا التي طرحها الفيلم مثل الحرمان من التعليم.

تجدر الإشارة إلى أن المرحلة الأولى من العروض الجماهيرية لفيلم بين بحرين يتم تنفيذها بدعم من مؤسسة دروسوس ومؤسسة وسائل الاتصال من أجل التنمية (آكت).

يذكر أن فيلم "بين بحرين"، هو أول فيلم روائي طويل نتاج التعاون المشترك بين المجلس القومي للمرأة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة وشركاء التنمية ومن إنتاج شركة أكسير ومن تأليف الكاتبة مريم نعوم وإخراج أنس طلبة، و يُسلط الفيلم الضوء على القضايا المجتمعية المختلفة التي تواجه النساء، خاصة في المناطق الريفية، و نجح في حصد ستة جوائز دولية من مهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة، مهرجان الأفلام الدولي ببروكلين ومهرجان تازة بالمغرب بالإضافة لإختياره فيلم الإفتتاح لمهرجان كرامة لأفلام حقوق الإنسان ببيروت وعرضه بعدة مهرجانات بأوروبا.