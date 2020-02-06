"المصرية للمطارات": زيادة الحركة الجوية بنسبة 14.3%

كتب - محمد عبيد:

عقد الطيار عادل محجوب، رئيس الشركة المصرية للمطارات الاجتماع التنفيذي لمديرى المطارات، مؤكدا أهمية هذا الاجتماع الدورى للحفاظ على التواصل الدائم بين المطارات والقطاعات المختلفة المعنية بمتطلبات كل مطار مما يؤدى إلى سرعة الانتهاء من الأعمال المطروحة والاستفادة من جميع الأفكار والمقترحات التى تصب فى نهاية الاجتماع فى المصلحة العامة للشركة.



وأوضح "محجوب"، زيادة الحركة الجوية بنسبة 14.3 % مقارنة بعام 2018 وهي نسبة مبشرة، كما استعرض نسبة حركة الجنسيات التي تعتبر مؤشر هام لتحديد احتياجات الجنسيات المختلفة وتلبية احتياجات الراكب المتوقعة.

واوضحت الإحصائيات عن تزايد حركة الجنسيات فى جميع المطارات من أوكران ،إيطالين، ألمان، فرانساويين، اسبان ويابانيين، وخاصة مطار الغردقة ويشير ذلك إلى أنه مطار واعد ومحط دراسة لمزيد من جذب السياحة ، وعن مطارى الأقصر وأسوان فقد كانت نسب الزيادة بهم غير مسبوقة وذلك نتيجة لحملات وزارة السياحة الناجحة ودعمهم فى جلب السياحة لتلك المدن.



وأكد محجوب ،على أهمية الوقوف على الاحتياجات والمتطلبات لكل مطار لتطبيق خطة التطوير وعرضها على رؤساء القطاعات المختصة للوصول إلى الحلول المناسبة وتذليل كافة العقبات ووضع توقيت زمنى محدد للانتهاء من أعمال التطوير وكذلك متابعة خطوات التنفيذ من قبل جميع مديرى المطارات والقطاعات المختلفة بالشركة، وذلك فى إطار توجيهات وزارة الطيران المدنى بالإهتمام بتطوير المطارات وبنيتها التحتية.



وتم خلال الاجتماع عرض المقترحات والملاحظات التى واجهت كل من مطار شرم الشيخ ،الأقصر ،اسوان، طابا وأبو سمبل ومن المخطط أن ينعقد هذا الإجتماع دوريا لتعزيز سبل التعاون وصولاً للحلول المثالية .