المركز القومي للترجمة يشارك في الدورة 26 لمعرض الدار البيضاء للكتاب

كتب - محمد عاطف:

يشارك المركز القومي للترجمة، بمعرض الدار البيضاء الدولي للكتاب والذي تبدأ فعالياته، اليوم الخميس وتستمر إلى 16 فبراير الجاري.

وتضم قائمة مشاركة المركز أحدث وأهم إصدارته ومنها "موسوعة البلاغة"، "التقدم ومشكلاته، المرأة الثالثة"، "العقل البيولوجي"، "موسوعة الهرمانيوطيقيا"، "مباهج الفلسفة"، "في علم النفس السياسي".​

وتشمل القائمة أيضا: "العقلية البدائية"، "علم الضحك"، "القاموس الموسوعي في العلوم النفسية والسلوكية"، "الخليل إبراهيم"، "فهم التلمود"، "الدين وتدهور السحر"، "كيف تحيا في رفاه"، "تفسير سفر أيوب وشرحه بالعربية"، "تفسير فصول الآباء"، "بين الحرية والإنسانية والقدر الإلهي".

وسيضم جناح المركز كذلك"الإسلام في أوروبا"، "نحو فهم للعولمة الثقافية"، "الحجاب "، "عن الحرب"، "أفريقيا النيوليبرالية"، "الماركسية السوداء"، "النسوية وحقوق المرأة حول العالم"، "بيزنس حقوق الإنسان"، "القومية والثقافة"، "الجماهير والسلطة"، "ادوارد سعيد: مقدمة نقدية"، "تاريخ تطور الدراما الحديثة"، "مائة عام من الأدب الروسي"، "الحداثة والإبهام"، "موسوعة النظرية الثقافية"، "الدليل العملي للترجمة الأدبية"، "في علم الكتابة"، "اليشم السائل"، "تقنيات مونتاج السينما والفيديو"، "كتابة المسرحية"، "موسوعة السينما "، "المسرح والسياسة"،"عوالم من الموسيقي"،"موسوعة المسرح"،"السينما والتاريخ"، و"موسوعة كمبريدج في النقد الأدبي".

وتحتوي القائمة المشاركة على مجموعة من أكثر الكتب مبيعا: "مثنوي"، "عوليس"، "السامية ومعاداتها"، "من بابل إلى التراجمة"، "تاريخ شعبي للعالم"، "مذكرات نابليون"، "قصة الفيزياء"، "مخطوطة الطب"، "تاريخ مصر القديمة"، و"ميشيل فوكو".

جدير بالذكر، أن الدورة 26 من معرض الدار البيضاء تشهد فعاليات وثقافية متنوعة، كما تم اختيار الجمهورية الموريتانية ضيف شرف للمعرض لهذا العام.