"الأطباء" تستدعي مساعد وزير الصحة للتحقيق في واقعة طبيبات المنيا

القاهرة (مصراوي)

استدعت نقابة الأطباء، اليوم، الدكتور محمد حساني بربري، مساعد وزير الصحة لشئون الصحة والمبادرات العامة، للتحقيق معه، ضمن التحقيقات التي تجريها النقابة بشأن حادث طبيبات المنيا.

وقالت النقابة في خطابها: "إيماءً إلى التحقيقات التي تجريها لجنة التحقيق تنفيذًا لقرار مجلس النقابة العامة الصادر بتاريخ 2020/1/17 يرجى الحضور أمام لجنة التحقيق بالنقابة العامة للأطباء بشارع قصر العيني وذلك يوم الثلاثاء الموافق 2020/2/4، في تمام الواحدة والنصف ظهرًا وما بعدها، لسماع أقواله".

وتابعت النقابة العامة للأطباء في خطابها الموجه إلى مساعد وزير الصحة: "علمًا بأن عدم الحضور سيضطرنا آسفين لإحالتكم إلى هيئة التأديب".

وكان الدكتور محمد حساني، أصدر قرارًا بإلزام طبيبات المنيا بحضور التدريب التابع للوزارة، حيث وقع حادث تصادم للسيارة التي كانت تقلهن إلى معهد التدريب بالعباسية، ما أسفر عن وفاة 3 طبيبات وإصابة 17 أخريات.​