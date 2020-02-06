محلية النواب توصي بدعم هيئة النظافة وتعظيم مواردها

ميرا إبراهيم

أوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بدعم الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، ودعم هيئة نظافة وتجميل الجيزة، وسد العجز في العمالة بالهيئتين لتمكينها من أداء عملها وتحقيق الأهداف المطلوبة، ودعت لضرورة تعظيم موارد الهيئتين، كما أوصت اللجنة بالإبقاء علي الهيئتين وعدم حلهما.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الخميس، برئاسة النائب محمد الحسيني، وكيل اللجنة، لمناقشة الحساب الختامي لموازنتي البرامج والأداء لهيئتي نظافة وتجميل محافظتي القاهرة والجيزة عن العام المالي 2018/2019.

كما أوصت اللجنة بتعميم فكرة زرع الشجر المثمر في كل الميادين والطرق، مشيدة بزرع النخيل البلدي في ميدان التحرير بوسط القاهرة.

وقال وكيل اللجنة ورئيس الجلسة، النائب محمد الحسيني، إن اللجنة تطلب بيان تفصيلي بكافة التعاقدات واللائحة المنظمة للتعاقدات الاقتصادية، وبيان بالأراضي التي تتبع هيئة القاهرة، مشيرا إلي أن التعاقدات لا تؤدي الغرض والخدمة.

وتابع وكيل اللجنة: "أنا شايف إن هناك اتجاه لحل هيئتي نظافة وتجميل القاهرة والجيزة، لأن الحكومة ترى أنها تمثل عبء علي الموازنة العامة للدولة، ونحن في البرلمان نحرص علي الإبقاء علي الهيئتين الوطنيتين، ولابد من دعمها وتعظيم مواردها لأنها تعاني من تراكمات".

وعقب ممثل هيئة النظافة في القاهرة، قائلا: "نؤيد البقاء على الهيئتين وعدم حلهما، لأن استمرارهما أمر ضروري.

وقال بدوي النويشي، وكيل لجنة الإدارة المحلية، إن دعم هيئتي النظافة والتجميل بالقاهرة والجيزة أمر ضروري، ولابد من تكاتف جميع المؤسسات لدعم منظومة النظافة والقمامة وحل مشاكلها، متابعا: "رئيس الجمهورية قال عايزين النظافة منظومة كاملة، لازم ننفذ توجيهات الرئيس الذي يدرك المشكلات ويستمع لمن يطرح الحلول".

فيما طالب النائب يسري الأسيوطي، عضو لجنة الإدارة المحلية، بحل مشكلة التعاقدات في منظومة النظافة، قائلا: "طالبت بعد إنهاء تعاقدات الشركات الأجنبية بوضع خطة مستقبلية ولم يحدث شئ، وأصبحت منظومة فاشلة وفاسدة"، مطالبا بتعظيم إيرادات الهيئة ومواردها الذاتية.

من جانبه، قال شفيق جلال، رئيس هيئة نظافة وتجميل الجيزة، إن الهيئة تعاني من عجز العمالة، وإنهم بحاجة إلي 3000 عامل كنس فقط وليس جمع سكني، موضحا أن عدد العمالة في الهيئة 7 آلاف و500 عامل، الذين ينزلون الشارع منهم 2345 فقط.

وأشار رئيس هيئة نظافة وتجميل الجيزة، إلو الموارد الذاتية للهيئة تبلغ 44 مليون جنيه.

وأوصت لجنة الإدارة المحلية بإعادة النظر في المخصصات المالية لهيئة نظافة وتجميل الجيزة.